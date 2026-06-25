Vidhet motoçikleta rreth 2 mijë euro në Fushë Kosovë
Një person ka raportuar në stacionin policor se i është vjedhur motoçikleta tre-rrotëshe nga persona të panjohur në Fushë Kosovë.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 23 qershor, ndërsa ankuesi, mashkull kosovar, ka njoftuar policinë se persona të panjohur kanë vjedhur motoçikletën e tij, vlera e së cilës llogaritet të jetë rreth 2 mijë euro.
"Policia ka nisur hetimet për rastin dhe identifikimin e të dyshuarve, ndërsa rasti po trajtohet nga njësitet relevante hetimore", thuhet në raportin policor./Telegrafi/
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