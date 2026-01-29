Rikthehet në funksion reparti i diagnostikës në QKMF-në e Rahovecit
Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, së bashku me drejtorin e Drejtorisë për Shëndetësi dhe Përkujdesje Sociale, Afrim Oruqi, ka vizituar repartin e diagnostikës në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare “Dr. Fahredin Hoti”.
Vizita u realizua për të parë nga afër situatën pas problemeve të evidentuara në pajisje dhe aparatura, të cilat kishin ndikuar në funksionimin e laboratorit.
Nga komuna bëhet e ditur se laboratori tashmë është rikthyer plotësisht në funksion.
Me këtë rikthim, qytetarët e Rahovecit nga sot kanë mundësi të shfrytëzojnë shërbimet laboratorike, përfshirë edhe kryerjen e disa analizave laboratorike shtesë, duke lehtësuar qasjen në shërbime shëndetësore brenda komunës. /Telegrafi/
