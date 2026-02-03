Ditjona Statovci emërohet drejtoreshë e Drejtorisë së Administratës në Podujevë
Kryetari i Komunës së Podujevës, Shpejtim Bulliqi, ka emëruar Ditjona Statovci në postin e drejtoreshës së Drejtorisë së Administratës.
Sipas njoftimit të Komunës, Statovci ka përfunduar studimet për Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi në Universitetin për Biznes dhe Teknologji (UBT).
Ajo ka përvojë profesionale në sektorin civil dhe privat, duke mbajtur pozita të ndryshme në organizata joqeveritare, si dhe duke punuar si koordinatore projektesh dhe promovuese në disa kompani private.
Me rastin e emërimit, kryetari Bulliqi i ka uruar drejtoreshës së re suksese dhe punë të mbarë në ushtrimin e detyrës, duke shprehur besimin se ajo do të kontribuojë në përmirësimin e funksionimit dhe shërbimeve të administratës komunale. /Telegrafi/
