Britania reagon ashpër pas komenteve të Trumpit për trupat në Afganistan
Kryeministri britanik Keir Starmer ka thënë se pretendimet e presidentit amerikan Donald Trump se trupat britanike nuk ishin në vijën e parë në Afganistan ishin "fyese dhe sinqerisht të tmerrshme" - dhe sugjeroi që ai duhet të kërkojë falje.
Veteranët dhe familjet e tyre, si dhe deputetët nga të gjitha partitë, kanë reaguar ashpër pasi Trump tha se trupat e NATO-s qëndruan "pak larg vijave të frontit" në Afganistan.
Në një intervistë me Fox News në Davos, Trump përsëriti kritikat e tij, duke thënë se nuk ishte i sigurt nëse aleanca ushtarake do të ishte aty nëse do të nevojiteshin ndonjëherë, shkruan skynews.
Ai shtoi: “Nuk kemi pasur kurrë nevojë për ta. Ata do të thonë se dërguan disa trupa në Afganistan... dhe e bënë, qëndruan pak mënjanë, pak larg vijave të frontit.”
Keir tha: "I konsideroj komentet e presidentit Trump fyese dhe sinqerisht, të tmerrshme.”
"Dhe nuk jam i befasuar që u kanë shkaktuar kaq shumë lëndim të dashurve të atyre që u vranë ose u plagosën", shtoi ai.
Zëdhënësi zyrtar i Starmer tha se forcat e Mbretërisë së Bashkuar kishin shërbyer së bashku me SHBA-në dhe NATO-n në "operacione të qëndrueshme luftarake".
Duke iu referuar 457 vdekjeve britanike në Afganistan dhe “qindra” të tjerëve që u plagosën, ai shtoi: “Jemi jashtëzakonisht krenarë për forcat tona të armatosura dhe shërbimi e sakrifica e tyre nuk do të harrohen kurrë.” /Telegrafi/