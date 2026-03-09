A duhet t’i lyeni flokët të pastër apo të papastër? Floktarët zbulojnë çfarë jep rezultat më të mirë
Shumë njerëz pyesin nëse duhet të lajnë flokët para ngjyrosjes. Ekspertët shpjegojnë kur flokët e pastër janë zgjedhja më e mirë dhe pse larja 12 deri në 24 orë para lyerjes mund të japë rezultat më të mirë
për një takim për lyerjen e flokëve, një nga pyetjet më të shpeshta është nëse duhet të vini me flokë të pastër apo të papastër. Përgjigjja nuk është gjithmonë e thjeshtë, sepse varet nga disa faktorë, përfshirë llojin e ngjyrosjes dhe tipin e flokëve tuaj. Ja disa nga arsyet për të dyja opsionet dhe çfarë mund të jetë më e mira për termin tuaj të radhës.
Argumentet për flokët e papastër
1. Mbrojtja e skalpit
Një nga arsyet kryesore pse besohet se është më mirë të vini me flokë pak të papastër është se vajrat natyralë të skalpit mund të krijojnë një shtresë mbrojtëse ndaj kimikateve të forta që gjenden në bojërat e flokëve, veçanërisht nëse bëni ngjyrosje të plotë ose zbardhje (blanch).
Këto vajra mund të ndihmojnë në uljen e irritimit dhe të parandalojnë tharjen ose ndjeshmërinë e skalpit.
Megjithatë, nëse ka shumë vajra ose papastërti, ato mund të pengojnë bojën që të veprojë në mënyrë të barabartë dhe efektive. Për këtë arsye rekomandohet të vini me flokë të pastër, të larë një natë më parë ose në mëngjesin e ditës së ngjyrosjes, në mënyrë që skalpi të ketë pak vajra natyralë, por flokët të mos jenë të papastër.
Një rregull i mirë është që flokët të lahen 12 deri në 24 orë para ngjyrosjes, transmeton Telegrafi.
2. Përthithja e bojës
Ekziston një besim i përhapur se flokët pak të papastër e përthithin më mirë bojën. Megjithatë, kjo konsiderohet një bindje e vjetër ose një mit që sot po rrëzohet.
Argumentet për flokët e pastër
1. Aplikim më i njëtrajtshëm
Flokët e pastër do të thotë se nuk ka mbetje produktesh si llak për flokë, xhel ose shampo të thatë, të cilat mund të krijojnë një barrierë dhe të pengojnë shpërndarjen e njëtrajtshme të bojës. Nëse ka shumë mbetje produktesh, ngjyra mund të dalë e pabarabartë ose me njolla.
2. Mbulesë më e mirë
Flokët e pastër mundësojnë mbulim më të njëtrajtshëm, veçanërisht të fijeve gri që janë më rezistente. Sprejët ose pudrat për mbulimin e rrënjëve mund të krijojnë një barrierë që pengon bojën të depërtojë plotësisht në fije.
Edhe pse është e vështirë të tregohen thinjat në ditën e korrigjimit të rrënjëve, nëse dëshironi që ato të mbulohen plotësisht, është mirë të shmangni këto produkte atë ditë.
3. Avantazh për parukierin
Parukierët preferojnë të punojnë me flokë të pastër sepse kështu mund të vlerësojnë më mirë ngjyrën natyrale dhe gjendjen e flokëve. Flokët e pastër gjithashtu bien në drejtimin e tyre natyror të rritjes.
Kjo është veçanërisht e rëndësishme për teknika si balayage ose fijet (pramenët), ku shpërndarja e ngjyrës është vendimtare për rezultatin përfundimtar.
Këshillë e dobishme para ngjyrosjes
Bëni test në lëkurë (patch test)
Nëse keni lëkurë të ndjeshme ose nëse përdorni për herë të parë një bojë të caktuar, kërkoni nga parukieri të bëjë një test të vogël në lëkurë për të parë nëse ka ndonjë reaksion alergjik. /Telegrafi/