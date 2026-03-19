Thiaw paralajmëron se Senegali mund të largohet nga CAF për shkak të vendimit të AFCON: Nuk do ta kthejmë kupën
Trajneri i përfaqësueses së Senegalit, Pape Thiaw, ka lëshuar një paralajmërim të fortë pas vendimit të Konfederatës Afrikane të Futbollit për t’ia hequr ekipit të tij titullin e “Kupës së Kombeve të Afrikës 2025”, duke theksuar se vendi i tij mund të tërhiqet nga kjo organizatë.
Komiteti i Apelit i CAF vendosi që Senegali ta humbasë finalen në tavolinë, duke ia dhënë titullin Marokut.
Ky vendim ka shkaktuar reagime të ashpra dhe zemërim në radhët e zyrtarëve senegalezë.
Thiaw e ka kundërshtuar kategorikisht vendimin, duke insistuar se skuadra e tij e fitoi trofeun në mënyrë të merituar në fushën e lojës.
“Ne nuk do ta dorëzojmë kupën dhe nuk do t’ia japim Marokut. Edhe bonuset e fitores janë të drejta që na takojnë”, deklaroi ai.
Ai paralajmëroi gjithashtu se imponimi i këtij vendimi mund të sjellë pasoja të rënda.
“Ne kemi punuar shumë për këto arritje dhe i kemi fituar me meritë. Nëse na detyrojnë ta bëjmë këtë, mund të na kushtojë me tërheqjen nga ky kontinent”, shtoi trajneri.
Kontroversia lidhet me largimin e Senegalit nga fusha gjatë finales, një veprim që CAF e konsideroi shkelje të rregullave, duke rezultuar në humbje në tavolinë.
Deklaratat e Thiaw përbëjnë një përshkallëzim të madh të situatës, ndërsa tensionet mes autoriteteve të futbollit në Senegal dhe CAF vazhdojnë të rriten.
Ndërkohë, Senegali po shqyrton hapa të mëtejshëm ligjorë, përfshirë një apel të mundshëm në Court of Arbitration for Sport, ndërsa pasojat e një prej finaleve më të diskutueshme në historinë e AFCON vazhdojnë të zhvillohen. /Telegrafi/