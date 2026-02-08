Superliga vazhdon me ndeshjet e xhiros së 19-të: Luhet në Gjilan dhe Malishevë
Futbolli në Kosovë është rikthyer pas pauzës dimërore dhe xhiro e 19-të ka startuar ditën e shtunë ku janë zhvilluar tre duele.
Ndërkohë ditën e sotme në program janë dy sfida të tjera për t'u luajtur.
Gjilani para tifozëve të vet pret liderin aktual Ballkanin, në një sfidë që pritet të jetë e zjarrtë.
Gjilanasit duan tre pikët në mënyrë që të afrohen me pikë me Ballkanin dhe të futen në garë për titullin kampion.
Nga ana tjetër Ballkani synon fitore në mënyrë që të shtojë diferencën e pikëve ndaj Prishtinës dhe Dritës që kanë fituar të shtunën.
Sfidë shumë interesante pritet të zhvillohet edhe në Liman Gegaj, me Malishevën që është nikoqire e Prishtinës së Re.
Vendasit duan fitore për tu ngjitur në tabelë, derisa kryeqytetasit e rinj kërkojnë tre pikët për të mbetur në garë për mbijetesën.
Të dyja sfidat e ditës së sotme fillojnë nga ora 13:00. /Telegrafi/