Dolce përlotet teksa këndon në oborr, Alba e vështron nga larg dhe tensionet mes tyre dhe Limit shtohen
Një moment emocional ka ndodhur në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova, ku banorja Dolce nuk mundi të mbante lotët teksa këndonte në oborr.
Teksti i këngës që ajo zgjodhi, “Ti je gjithçka që unë doja”, e preku thellë, duke nxjerrë në pah ndjeshmërinë dhe brishtësinë e saj.
Ndërkohë, Alba e ka vëzhguar Dolcen nga larg, duke treguar një përzierje ndjenjash mes kuriozitetit dhe emocioneve të saj.
BBVK/Instagram
Ky moment ka shtuar tensionin në marrëdhëniet mes Albës, Dolces dhe Limit, pasi ky i fundit ka treguar afrimitet me të dyjat herë pas here, duke krijuar situata të ndërlikuara brenda shtëpisë.
Fansat në rrjetet sociale kanë reaguar menjëherë, duke komentuar për ndjeshmërinë e Dolces dhe mënyrën se si Alba po e vëzhgonte, ndërsa disa komentues i kanë vënë re tensionet dhe lojën emocionale mes trekëndëshit.
Momenti duket se ka ndezur një dinamikë të re në shtëpi, e cila pritet të ketë ndikim edhe në episodet e ardhshme të Big Brother VIP Kosova. /Telegrafi/