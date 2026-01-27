#73: Arena e Yjeve – Futbollisti Lindon Emërllahuplay icon
Telegrafi Sport

#73: Arena e Yjeve – Futbollisti Lindon Emërllahu

Ukraina mund të bashkohet me BE-në brenda një 'date konkrete', thotë Zelensky

Ukraina mund të bashkohet me BE-në brenda një 'date konkrete', thotë Zelensky

Rrugët si lumenj në Dublin, ndërsa stuhia Chandra ka përfshirë Irlandën

Rrugët si lumenj në Dublin, ndërsa stuhia Chandra ka përfshirë Irlandën

Gjermania ofron një milion euro shpërblim për informacion mbi sulmin në rrjetin elektrik të Berlinit

Gjermania ofron një milion euro shpërblim për informacion mbi sulmin në rrjetin elektrik të Berlinit

Planet e publikuara tregojnë se agjentët e CIA-s do të jenë në Venezuelë pas rënies së Maduros

Planet e publikuara tregojnë se agjentët e CIA-s do të jenë në Venezuelë pas rënies së Maduros

Trending

#72: Arena e Yjeve – Futbollisti Milot Avdyli

#72: Arena e Yjeve – Futbollisti Milot Avdyli

Telegrafi Sport

Të Fundit nga Telegrafi Sport

#73: Arena e Yjeve – Futbollisti Lindon Emërllahu

#73: Arena e Yjeve – Futbollisti Lindon Emërllahu

Telegrafi Sport
#71: Arena e Yjeve – Futbollisti Betim Halimi

#71: Arena e Yjeve – Futbollisti Betim Halimi

Telegrafi Sport
#70: Arena e Yjeve – Futbollisti -Albin Krasniqi

#70: Arena e Yjeve – Futbollisti -Albin Krasniqi

Telegrafi Sport
#69: Arena e Yjeve – Ish-futbollisti, Faton Zejnullahu

#69: Arena e Yjeve – Ish-futbollisti, Faton Zejnullahu

Telegrafi Sport
#66: Arena e Yjeve – Ish-futbollisti, Mensur Nexhipi

#66: Arena e Yjeve – Ish-futbollisti, Mensur Nexhipi

Video
#64: Arena e Yjeve –Ish-futbollisti, Arben Zeqiri

#64: Arena e Yjeve –Ish-futbollisti, Arben Zeqiri

Telegrafi Sport
#63: Arena e Yjeve –Futbollisti, Armend Thaqi

#63: Arena e Yjeve –Futbollisti, Armend Thaqi

Telegrafi Sport