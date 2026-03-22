Bitcoin shkon mbi 70,000 dollarë pasi Trump shtyn sulmet ndaj Iranit
Tregu i kriptomonedhave përjetoi një rikthim dramatik sot, me Bitcoin-in (BTC) që u ngrit mbi shifrën 70,000 dollarë pas njoftimit të Presidentit amerikan Donald Trump se do të shtyjë për pesë ditë sulmet e mundshme ushtarake ndaj Iranit.
Ky zhvillim zbuti tensionet gjeopolitike që kishin rënduar mbi asetet me rrezik gjatë fundjavës, duke shkaktuar likuidime të forta dhe një rënie të shkurtër nën 68,000 dollarë.
Sipas të dhënave live nga bursat kryesore, Bitcoin po tregtohet rreth 70,400–71,000 dollarë, duke shënuar fitim mbi 3-4% në 24 orët e fundit. Lëvizja erdhi pasi Trump sinjalizoi “biseda shumë të mira dhe produktive” me palën iraniane, duke shtyrë atë që ishte përshkruar si një sulm i mundshëm “shkatërrues” ndaj infrastrukturës kyçe. Kërcënimet e mëparshme kishin shkaktuar frikë të gjerë në tregjet globale, duke ngritur çmimet e naftës dhe duke ulur kriptot mes një situate risk-off.
Shtyrja çoi në një kthim të shpejtë: mbi 400 milionë dollarë pozicione kripto u likuiduan gjatë rënies së fundjavës, me shumë pozicione të levëruara long të fshirë. Megjithatë, sot rritja likuidoi rreth 160 milionë dollarë pozicione short ndërsa çmimet u ngritën shpejt. Ethereum-i (ETH) e ndoqi, duke u ngjitur drejt 2,150 dollarëve, ndërsa XRP tregoi forcë të dukshme, duke u rikuperuar mes rikthimit të përgjithshëm të altcoin-eve.
Analistët e shohin këtë si shembull klasik të ndjeshmërisë së kriptove ndaj titujve gjeopolitikë. “Bitcoin shpërtheu mbi 70 mijë në vetëm minuta pas thyerjes së lajmit – jo për shkak të ndryshimeve themelore të papritura në kripto, por sepse një panik më i gjerë i tregut u kthye”, vërejti një vëzhgues i tregut. Indeksi i Fear & Greed, që kishte rënë në zonën e “frikës ekstreme” më herët, po tregon shenja rikuperimi ndërsa sentiment-i përmirësohet.
Pse ka rëndësi kjo për investitorët
Rreziqet gjeopolitike, veçanërisht në Lindjen e Mesme me Iranin, kanë tejkaluar shpesh katalizatorët e tjerë të kriptove në javët e fundit. Bitcoin kishte arritur kulme pranë 75,000 dollarëve para se frika e fundit nga përshkallëzimi ta tërhiqte poshtë. Kthimi i sotëm nxjerr në pah rolin e Bitcoin-it si alternativë “ari dixhital” – rezistent kur strehët tradicionale si ari dobësohen mes normave të larta të interesit dhe forcës së dollarit.
Lojtarët institucionalë vazhdojnë të ofrojnë mbështetje. MicroStrategy (ish-Strategy) shtoi edhe 76.6 milionë dollarë BTC javën e kaluar përmes blerjeve më të vogla, duke ruajtur strategjinë e saj agresive të akumulimit. Flukset në ETF-të mbeten pozitive sipas disa raporteve, duke nënvizuar kërkesën e qëndrueshme pavarësisht volatilitetit.
Ndërkohë, zhvillime të tjera në sektor përfshijnë:
- Rritje e vazhdueshme e aseteve të tokenizuara reale dhe stablecoin-eve.
- Përparim rregullator, me SEC-në që lëshoi udhëzime që shumë i shohin si fitore për industrinë, duke klasifikuar potencialisht shumicën e token-eve jashtë rregullave të rrepta të letrave me vlerë.
- Projekte në zhvillim si G Coin i Playnance që kaloi 1 milion mbajtës gjatë fazës së lançimit.
Çfarë të ndiqni më tej
Tregtarët po vëzhgojnë nëse Bitcoin mund të mbajë mbi 70,000 dollarë dhe të shtyjë drejt 72,000 nëse tensionet vazhdojnë të zbuten. Një përparim i qëndrueshëm diplomatik mund të nxisë më shumë rritje, ndërsa çdo rifillim i retorikës agresive rrezikon presion të ri rënës.
Për investitorët kosovarë dhe audiencën më të gjerë shqipfolëse, kjo volatilitet shërben si kujtesë: kripto mbetet shumë reaguese ndaj ngjarjeve globale. Diversifikimi, menaxhimi i rrezikut dhe qëndrimi i informuar mbi frontin e tregut dhe gjeopolitik janë kyçe në këto kohë të pasigurta.
Kapitalizimi i përgjithshëm i sektorit të kriptove është rikthyer drejt 2.4 trilionë dollarëve, duke reflektuar optimizëm të rinovuar.
