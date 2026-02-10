#62: Shëndeti në rend të parë - Mjek-nutricionisti sportiv, Agron Rexhepi play icon
Video

#62: Shëndeti në rend të parë - Mjek-nutricionisti sportiv, Agron Rexhepi

Policia zvicerane kap 'një bandë nga Kosova' – kryen mbi 160 vjedhje dhe thyerje, dëmi vlerësohet mbi 700 mijë franga

Policia zvicerane kap 'një bandë nga Kosova' – kryen mbi 160 vjedhje dhe thyerje, dëmi vlerësohet mbi 700 mijë franga

Një pensionist është me fat që është gjallë pas një përballjeje të tmerrshme me një kangur në Australi

Një pensionist është me fat që është gjallë pas një përballjeje të tmerrshme me një kangur në Australi

Aeroplani me 50 pasagjerë rrëzohet menjëherë pas ngritjes nga aeroporti i Mogadishut

Aeroplani me 50 pasagjerë rrëzohet menjëherë pas ngritjes nga aeroporti i Mogadishut

Trending

#74: Arena e Yjeve – Analizat për Superligën dhe Ligën e Kampionëve

#74: Arena e Yjeve – Analizat për Superligën dhe Ligën e Kampionëve

Telegrafi Sport

Të Fundit nga Video

#75: Arena e Yjeve – Trajneri, Fadil Ademi

#75: Arena e Yjeve – Trajneri, Fadil Ademi

Telegrafi Sport
#73: Arena e Yjeve – Futbollisti Lindon Emërllahu

#73: Arena e Yjeve – Futbollisti Lindon Emërllahu

Telegrafi Sport
#72: Arena e Yjeve – Futbollisti Milot Avdyli

#72: Arena e Yjeve – Futbollisti Milot Avdyli

Telegrafi Sport
#71: Arena e Yjeve – Futbollisti Betim Halimi

#71: Arena e Yjeve – Futbollisti Betim Halimi

Telegrafi Sport