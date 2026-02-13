#18: Cili është roli i shoqërisë civile në Kosovë nga vitet ’90-ta deri sot? | Taulant Hoxhaplay icon
Video

#18: Cili është roli i shoqërisë civile në Kosovë nga vitet ’90-ta deri sot? | Taulant Hoxha

Shefi i NATO-s shpalos planin për një aleancë më të fortë

Shefi i NATO-s shpalos planin për një aleancë më të fortë

Von der Leyen: Një Evropë e fortë do të thotë NATO e fortë

Von der Leyen: Një Evropë e fortë do të thotë NATO e fortë

Aeroplanmbajtësja e dytë amerikane niset drejt Lindjes së Mesme

Aeroplanmbajtësja e dytë amerikane niset drejt Lindjes së Mesme

Trending

#75: Arena e Yjeve – Trajneri, Fadil Ademi

#75: Arena e Yjeve – Trajneri, Fadil Ademi

Telegrafi Sport
#74: Arena e Yjeve – Analizat për Superligën dhe Ligën e Kampionëve

#74: Arena e Yjeve – Analizat për Superligën dhe Ligën e Kampionëve

Telegrafi Sport

Të Fundit nga Video

#73: Arena e Yjeve – Futbollisti Lindon Emërllahu

#73: Arena e Yjeve – Futbollisti Lindon Emërllahu

Telegrafi Sport
#72: Arena e Yjeve – Futbollisti Milot Avdyli

#72: Arena e Yjeve – Futbollisti Milot Avdyli

Telegrafi Sport