#22 Mentor Hyseni (ATK): Tatimet, bizneset dhe ekonomia joformale në Kosovëplay icon
Video

#22 Mentor Hyseni (ATK): Tatimet, bizneset dhe ekonomia joformale në Kosovë

Erdogan paralajmëron se lufta në Lindjen e Mesme mund të zgjerohet në rajon

Erdogan paralajmëron se lufta në Lindjen e Mesme mund të zgjerohet në rajon

Hakeri hyri në serverin e FBI-së me dosjet e Epstein

Hakeri hyri në serverin e FBI-së me dosjet e Epstein

Një muaj pas bllokimit të Starlink - si ka ndikuar kjo në luftën e Rusisë?

Një muaj pas bllokimit të Starlink - si ka ndikuar kjo në luftën e Rusisë?

Pse qendra e naftës në ishullin Kharg të Iranit është ende e paprekur nga bombarduesit amerikanë-izraelitë?

Pse qendra e naftës në ishullin Kharg të Iranit është ende e paprekur nga bombarduesit amerikanë-izraelitë?

Trending

Të Fundit nga Video

#79: Arena e Yjeve – Analizat për Ligën e Kampionëve dhe Superligën

#79: Arena e Yjeve – Analizat për Ligën e Kampionëve dhe Superligën

Telegrafi Sport
Mediat në Kosovë mes pronësisë së paqartë dhe krizës financiare – çfarë thotë Jeton Mehmeti

Mediat në Kosovë mes pronësisë së paqartë dhe krizës financiare – çfarë thotë Jeton Mehmeti

Video
#77: Arena e Yjeve – Trajneri, Artan Luzi

#77: Arena e Yjeve – Trajneri, Artan Luzi

Telegrafi Sport
#76: Arena e Yjeve – Futbollisti, Bajram Jashanica

#76: Arena e Yjeve – Futbollisti, Bajram Jashanica

Telegrafi Sport