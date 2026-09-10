'Viktima të konsiderueshme' pas një zjarri në një anije mallrash në Kinë – reagojnë presidenti dhe kryeministri
Një zjarr ka shpërthyer në një anije mallrash me flamur të huaj të ankoruar në një port lindor kinez.
Si pasojë, siç raportojnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi, ekziston frika se janë shkaktuar viktima të konsiderueshme, sipas mediave shtetërore.
Presidenti Xi Jinping bëri thirrje për përpjekje urgjente kërkim-shpëtimi dhe një hetim të shpejtë.
Ndërkohë, kryeministri Li Qiang bëri thirrje që njerëzit e "bllokuar" të shpëtohen dhe theksoi nevojën për të "parandaluar fatkeqësitë dytësore".
Anija po i nënshtrohej mirëmbajtjes në një kantier detar në qytetin e Qingdao kur flakët shpërthyen në orën 11:15 sipas orës lokale, tha agjencia shtetërore e lajmeve Xinhua. /Telegrafi/
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