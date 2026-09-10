Videoja e iPhone Duo u kujton fansave prezantimin historik të vitit 2007
Prezantimi i iPhone Duo, telefonit të parë të palosshëm të Apple, ka rikthyer për shumë njerëz kujtimet e prezantimit historik të iPhone-it të parë në vitin 2007.
Edhe pse telefoni i ri nuk krijon një kategori krejtësisht të re si modeli i parë, prezantimi i tij kishte diçka nga atmosfera e Steve Jobs.
Edhe reklama e re e Apple, e cila nis me frazën “This is an iPhone”, të kujton reklamat ikonike të vitit 2007.
Një nga momentet më interesante të videos është demonstrimi i Siri-t me Al.
Asistenti mund të kërkojë informacion në aplikacionet e Apple, si Email, Messages, Calendar, Notes, Photos dhe Safari, për t’iu përgjigjur pyetjeve të përdoruesit.
iPhone Duo synon të dallohet edhe për faktin se është i vetmi telefon i palosshëm që përdor iOS.
Telefoni ka një ekran të jashtëm 5.4 inç dhe një ekran të brendshëm 7.6 inç, ndërsa çmimi nis nga 1,999 dollarë.
Porositë paraprake nisin më 16 tetor, ndërsa pajisja del në shitje më 23 tetor.
Sipas planeve të zbuluara për modelet e ardhshme, një ndryshim më i madh pritet me iPhone Duo 3 në vitin 2028, kur Apple mund të rrisë përmasat e të dy ekraneve.