UEFA konfirmoi rregullat e reja në Ligën e Evropës, kampionët e shteteve do ta kenë më të lehtë kualifikimin
Federata Evropiane e Futbollit (UEFA) ka konfirmuar zyrtarisht një ndryshim të rëndësishëm në sistemin e kualifikimeve për Ligën e Evropës, i cili do të hyjë në fuqi nga sezoni 2027/28.
Sipas rregullave të reja, në raundin e tretë kualifikues dhe ‘play-off’-in e këtij kompeticioni, do të ketë dy itinerare krejtësisht të ndara, përkatësisht “Champions Path” dhe “Main Path” apo "Itinerari i Kampionit" dhe "Itinerari Kryesor".
Edhe pse numri i përgjithshëm i vendeve në kualifikueset mbetet i pandryshuar, vetë struktura e finaleve do të pësojë një transformim të rëndësishëm.
Modeli aktual i kualifikimit do të thotë që këto dy rrugë të ndryshme takohen në një ndeshje vendimtare “play-off” për të hyrë në fazën e grupeve.
Megjithatë, nga sezoni 2027/28, klubet nuk do të jenë më në gjendje të kryqëzohen me njëra-tjetrën dhe këto dy rrugë krejtësisht të ndara do të çojnë në mënyrë të pavarur në fazën kryesore të garës së dytë evropiane. /Telegrafi/