Sulmet iraniane në Jordani thuhet se kanë dëmtuar disa aeroplanë luftarakë amerikanë
Shumë aeroplanë ushtarakë amerikanë janë dëmtuar në sulmet iraniane të kryera në Bazën Ajrore Muwaffaq Salti në Jordani, raportoi CBS News, duke cituar burime të njohura me situatën.
Burimet thuhet se thanë se afërsisht tetë aeroplanë luftarakë F-15 pësuan dëme të vogla, por më pas u rikthyen në shërbim, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Një A-10 Thunderbolt, i njohur si Warthog, u godit gjithashtu dhe thuhet se humbi një krah, sipas burimeve.
Nuk janë raportuar viktima amerikane në lidhje me sulmet në Jordani.
Dëmi ndodhi pasi SHBA-të thanë të martën se goditën pesë tankerë iranianë në hakmarrje për shënjestrimin e një anijeje të Marinës Amerikane nga Irani.
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit më vonë tha se kishte nisur sulme kundër tetë tankerëve dhe dy anijeve luftarake, si dhe bazës amerikane në Jordani.
Raporti theksoi gjithashtu se forcat amerikane në Jordani qëlluan më shumë se 30 raketa Patriot për t'u mbrojtur nga sulmet iraniane.
Sulmet erdhën ndërsa zyrtarët amerikanë kanë ngritur shqetësime në lidhje me një furnizim me raketa Patriot që po pakësohet me shpejtësi, së bashku me rënien e stoqeve të municioneve të tjera të drejtuara me precizion. /Telegrafi/