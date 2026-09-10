“Shqiponjat nisen maleve të larta”, Gold AG i bashkohet thirrjes për marshin e 12 shtatorit
Arian Agushi i njohur me emrin artistik Gold AG është në mesin e artistëve të shumtë që iu janë bashkuar thirrjes për marshin e 12 shtatorit.
Marshi i paralajmëruar do të zhvillohet në Prishtinë në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-së, të cilët janë pritje të shpalljes së aktygjykimit më 16 shtator.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Gold AG i është bashkuar thirrjes, duke përfshirë edhe një mori kolegësh të tij.
Ai ka publikuar një fotografi të katërshes së UÇK-së që konfirmon datën dhe vendin e marshit dhe gjithashtu i bashkangjiti një përshkrim.
“Shqiponjat nisen maleve t’larta. Qëndisin ballin me shkronja t’arta. UÇK”, ka shkruar Gold AG në postimin e tij.
Thirrja e reperit vjen në një periudhë kur çështja e ish-krerëve të UÇK-së vazhdon të jetë një nga temat më të diskutuara në Kosovë, ndërsa qytetarë, figura publike dhe përfaqësues të ndryshëm kanë shprehur qëndrimet e tyre lidhur me procesin në Hagë.
Marshi i 12 shtatorit pritet të mbledhë qytetarë nga pjesë të ndryshme të Kosovës, të cilët synojnë të shprehin mbështetjen e tyre për ish-krerët e UÇK-së dhe të përcjellin një mesazh solidariteti në prag të vendimit të Gjykatës Speciale.