Publikohen pamje, raportohet për të vrarë - ushtria amerikane godet një tjetër anije të dyshuar për drogë në Karaibe
Ushtria amerikane ka thënë se tre persona u vranë në një sulm ndaj një anijeje në Detin e Karaibeve, i fundit në një seri sulmesh që Uashingtoni thotë se synojnë "narko-terroristët".
Komanda Jugore e SHBA-së tha të mërkurën se "ekzekutoi një sulm kinetik vdekjeprurës ndaj një anijeje të shpejtë që vepronte përgjatë rrugëve të vendosura të trafikimit të drogës në Karaibe".
Ajo citoi "inteligjencë të konfirmuar" për të pretenduar përfshirjen aktive të anijes në trafikimin e drogës, pa dhënë më shumë detaje, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
On September 9, under the direction of #SOUTHCOM, Joint Task Force Western Hemisphere executed a lethal kinetic strike on a go-fast vessel operating along established narco-trafficking routes in the Caribbean. Confirmed intelligence revealed the vessel's active involvement in… pic.twitter.com/B9Ec4bCepT
— U.S. Southern Command (@Southcom) September 10, 2026
Ushtria amerikane tha se tre "narko-terroristë" u vranë.
Kujtojmë se administrata e presidentit Donald Trump ka thënë se anijet që ka goditur që nga shtatori 2025 transportonin narkotikë.
Sulmet e ushtrisë amerikane ndaj anijeve të tilla në Karaibe dhe Paqësorin Lindor kanë vrarë më shumë se 220 persona.
Ekspertët dhe mbrojtësit e të drejtave, si në SHBA ashtu edhe në nivel global, kanë vënë në pikëpyetje ligjshmërinë e sulmeve.
Të paktën 230 persona janë vrarë në sulmet që filluan një vit më parë. /Telegrafi/