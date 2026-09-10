Pronarët e Interit synojnë të ndjekin shembullin e Man Cityt dhe Chelseat duke blerë një klub satelit
Kompania që ka nën pronësi Interi, Oaktree, po shqyrton mundësinë e blerjes së një klubi të dytë evropian për 30-40 milionë euro për ta vendosur brenda orbitës së Nerazzurrëve.
Sipas Gazzetta dello Sport, fondi amerikan i investimeve, i cili zotëron Interin, thuhet se po shqyrton klube në katër vende të ndryshme, ndërsa po shqyrton krijimin e një operacioni satelitor për të ndihmuar në zhvillimin dhe rritjen e vlerës së të rinjve të Nerazzurrëve.
Objektivi i preferuar do të ishte një klub që luan në një divizion të parë, duke u ofruar lojtarëve të Interit një mundësi për të fituar përvojë të rregullt jashtë vendit, duke mbetur brenda të njëjtës strukturë më të gjerë pronësie.
Portugalia, Belgjika, Holanda dhe Zvicra janë vendet që po monitorohen aktualisht, me Oaktree ende në fazën eksploruese dhe ende nuk ka identifikuar një klub specifik për t'u blerë.
Il nuovo piano di Oaktree per l'Inter: acquistare un club satellite entro il 2027. Nel mirino società di Portogallo, Belgio, Olanda e Svizzera, con uno sguardo anche alla seconda divisione spagnola https://t.co/2TIwoKMuCr
— Calcio e Finanza (@CalcioFinanza) September 10, 2026
Projekti do të përfaqësonte një zgjerim afatgjatë të pranisë së Oaktree në futboll, duke ndjekur një model të përdorur tashmë nga disa grupe të mëdha pronësie.
City Football Group i Manchester Cityt, Red Bull me klubet e tij dhe Chelsea kanë ndërtuar rrjete klubesh në vende të ndryshme, ndërsa Grupi Krause, pronarë të Parmës, së fundmi u zgjerua në Portugali duke blerë Casa Pia.
Pozicioni i Casa Pia-s në Lisbonë dhe statusi si një klub relativisht i vogël i Primeira Ligas e bëjnë atë një shembull të llojit të operacionit që mund t'u pëlqejë Interit dhe pronarëve të Oaktree.
Raporti sugjeron që Oaktree shpreson të identifikojë mundësinë e duhur dhe të përfundojë një blerje gjatë sezonit aktual, duke e bërë potencialisht klubin e ri satelit në dispozicion të Interit nga afati i transferimeve të verës 2027. /Telegrafi/