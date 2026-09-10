'Përplasje' mes Ford-it dhe Shtëpisë së Bardhë për lidhjet me Kinën
Ford po përballet me presion të fortë nga administrata amerikane për shkak të bashkëpunimit me kompani kineze në sektorin e baterive dhe automjeteve elektrike.
Sekretari amerikan i Transportit, Sean Duffy, i ka dërguar një letër CEO-së së Ford, Jim Farley, duke kërkuar që kompania të ndërpresë lidhjet me prodhuesin kinez të baterive CATL, si dhe me kompanitë automobilistike Geely dhe BYD, duke përmendur shqetësime për sigurinë kombëtare.
Ford e ka kundërshtuar kërkesën, duke e cilësuar letrën si të gabuar dhe duke mbrojtur investimin e saj në Michigan.
Kompania prodhon atje bateri litium-hekur-fosfat përmes një marrëveshjeje licencimi me CATL.
Duffy ka vënë në pikëpyetje edhe planet e Ford për prodhimin e automjeteve në Evropë përmes bashkëpunimit me Geely.
Ndërkohë, brenda vetë administratës Trump duket se ka dallime në qëndrime: Sekretari i Tregtisë, Howard Lutnick, kishte lavdëruar më herët Ford për planet për të zhvendosur prodhimin në SHBA.
Kërkesa e administratës është e qartë: më pak varësi nga teknologjia dhe prodhimi kinez dhe një zinxhir furnizimi më i pavarur amerikan.
Ford argumenton se ndërtimi i një zinxhiri tërësisht vendas kërkon kohë dhe se investimi në fabrikën e Michiganit është një hap i rëndësishëm drejt këtij objektivi. Megjithatë, administrata Trump kërkon që ky proces të përshpejtohet.