Lojtarët e Barcelonës e hapën sezonin e ri të Ligës së Kampionëve në një mënyrë të shkëlqyer mbrëmë duke mposhtur Feyenoordin me rezultatin 5-1, por jo gjithçka shkoi mirë në 'Camp Nou'.

Fatkeqësisht për Barcelonën, në stadiumin e gjigantëve katalanas po binte shi i rrëmbyeshëm dhe kjo bëri që e gjithë pjesa e tribunës, ku ndodhet një tribunë VIP dhe zona e mediave, të rrjedhte.

Zona e destinuar për gazetarët rrjedhi aq shumë sa u filmua një përmbytje e vërtetë. Vende të shumta ishin plotësisht të papërdorshme.

Natyrisht, 'Camp Nou' ka probleme të mëdha, edhe pse procesi i rinovimit është ende në vazhdim, gjë që do ta rrisë vlerën e stadiumit në një shifër të pabesueshme prej 1.5 miliardë eurosh.

Gazetari holandez Mikos Gouka, i cili mbërriti për Feyenoord, regjistroi një përmbytje të vërtetë. Në video, mund të shihni se si ekipet e shtypit po përpiqen të mbrojnë pajisjet e tyre kompjuterike.

Përveç asaj përmbytjeje, edhe skuadra e Feyenoordit përjetoi një përmbytje, e cila nuk kaloi mirë.

Raphinha shënoi dy herë për Barcelonën, ndërsa Lamine Yamal, Karim Adeyemi dhe Lamine Yamal shtuan nga një secili./Telegrafi/

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