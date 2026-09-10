Pamje të tmerrshme nga ‘Camp Nou’: Shiu përmbyt tribunat dhe zonën e mediave
Lojtarët e Barcelonës e hapën sezonin e ri të Ligës së Kampionëve në një mënyrë të shkëlqyer mbrëmë duke mposhtur Feyenoordin me rezultatin 5-1, por jo gjithçka shkoi mirë në 'Camp Nou'.
Fatkeqësisht për Barcelonën, në stadiumin e gjigantëve katalanas po binte shi i rrëmbyeshëm dhe kjo bëri që e gjithë pjesa e tribunës, ku ndodhet një tribunë VIP dhe zona e mediave, të rrjedhte.
Zona e destinuar për gazetarët rrjedhi aq shumë sa u filmua një përmbytje e vërtetë. Vende të shumta ishin plotësisht të papërdorshme.
Natyrisht, 'Camp Nou' ka probleme të mëdha, edhe pse procesi i rinovimit është ende në vazhdim, gjë që do ta rrisë vlerën e stadiumit në një shifër të pabesueshme prej 1.5 miliardë eurosh.
🚨 IS THIS THE PRESS BOX AT CAMP NOU?! 🌧️😭 Rain pouring straight into the media area during Barcelona vs. Feyenoord. 😂 pic.twitter.com/rBYEENaQEa
— The Final Whistle (@Rufus_45) September 9, 2026
Gazetari holandez Mikos Gouka, i cili mbërriti për Feyenoord, regjistroi një përmbytje të vërtetë. Në video, mund të shihni se si ekipet e shtypit po përpiqen të mbrojnë pajisjet e tyre kompjuterike.
Përveç asaj përmbytjeje, edhe skuadra e Feyenoordit përjetoi një përmbytje, e cila nuk kaloi mirë.
Raphinha shënoi dy herë për Barcelonën, ndërsa Lamine Yamal, Karim Adeyemi dhe Lamine Yamal shtuan nga një secili./Telegrafi/