Në Mbretërinë e Bashkuar, operatorët e baseteve pa licensë nuk do të mund të sponsorizojnë në sport
Firmat e basteve që nuk kanë licencë në Mbretërinë e Bashkuar mund të ndalohen nga sponsorizimi i ekipeve sportive.
Ky ndalim mund të përfshijë edhe klubet e Premier League.
Masa është pjesë e një goditjeje më të gjerë nga qeveria ndaj tregut të palicencuar.
Ministrat kanë shprehur shqetësime serioze për rreziqet që vijnë nga ky sektor.
Sipas tyre, shumë kompani nuk respektojnë ligjet ekzistuese.
Këto ligje synojnë mbrojtjen e konsumatorëve.
Një nga kërkesat kryesore është kontrolli financiar i përdoruesve.
Këto kontrolle ndihmojnë në identifikimin e personave vulnerabël.
Reklamimi i përgjegjshëm është gjithashtu një element kyç.
Firmat pa licencë shpesh nuk ndjekin këto standarde.
Qeveria paralajmëron për mungesë të mbrojtjes së të dhënave.
Kjo mund të ekspozojë përdoruesit ndaj mashtrimeve.
Vjedhja e identitetit është një tjetër rrezik i përmendur.
Autoritetet lidhin gjithashtu këtë sektor me krimin e organizuar.
Një konsultim publik për propozimet do të nisë këtë pranverë.
Qeveria kërkon mendimin e publikut dhe industrisë.
Kjo do të ndihmojë në formësimin e politikave të ardhshme.
Vitin e kaluar, disa klube u paralajmëruan nga Komisioni i Lojërave të Fatit.
Paralajmërimet lidhen me marrëdhëniet me kompani të palicencuara.
Disa klube të njohura të Premier League u përfshinë në këtë çështje.
Mes tyre ishin Bournemouth, Fulham dhe Newcastle.
Gjithashtu edhe Wolves dhe Burnley.
Këto klube kishin marrë sponsorizime nga faqe bastesh.
Faqet operoheshin nga kompania TGP Europe.
Kjo kompani kishte hequr dorë nga licenca britanike.
Vendimi erdhi pas një hetimi zyrtar.
Hetimi zbuloi mungesë kontrollesh të mjaftueshme.
U konstatuan shkelje të rregullave kundër pastrimit të parave.
Autoritetet kritikuan mënyrën e bashkëpunimit me partnerët.
Klubet morën një letër paralajmëruese.
Në letër thuhej se mund të përballen me ndjekje penale.
Kjo ndodh nëse promovojnë kompani të palicencuara.
Veçanërisht nëse këto kompani operojnë në Britaninë e Madhe.
Sekretarja e Kulturës, Lisa Nandy, komentoi propozimin.
Ajo theksoi rëndësinë e mbrojtjes së konsumatorëve.
Sipas saj, bastet duhet të bëhen në platforma të rregulluara.
Ajo deklaroi se përdoruesit meritojnë siguri.
Standardet e rregullimit duhet të respektohen nga të gjithë.
Nandy kritikoi sponsorizimet nga kompani pa licencë.
Ajo tha se kjo rrit profilin e tyre në mënyrë të padrejtë.
Kjo mund të tërheqë tifozët drejt faqeve të pasigurta.
Qeveria synon të mbyllë këtë boshllëk ligjor.
Industria e basteve reagoi ndaj propozimit.
Këshilli i Baseteve dhe Lojërave e mbështeti planin.
Ata ranë dakord me nevojën për standarde të larta.
Sipas tyre, licenca duhet të jetë kusht bazë.
Ata theksuan rëndësinë e besueshmërisë në sport.
Klubet e futbollit kanë ndikim të madh te publiku.
Prandaj sponsorizimet duhet të jenë të kontrolluara.
Premier League ka marrë masa më herët.
Klubet kanë rënë dakord për ndryshime në sponsorizime.
Sponsorizimet e basteve në pjesën e përparme të fanellave do të ndalen.
Ky vendim hyn në fuqi në fund të sezonit.
Megjithatë, sponsorizimet në mëngë mbeten të lejuara.
Këto mund të përfshijnë edhe kompani të palicencuara.
Qeveria e konsideron këtë si problematik.
Kjo u jep kompanive një prani të madhe vizuale.
Premier League është një nga ligat më të ndjekura.
Prandaj ndikimi i këtyre sponsorëve është i madh.
Ministrat argumentojnë për një ndalim të plotë.
Ata thonë se ka arsye të forta për këtë hap.
Qëllimi është mbrojtja e konsumatorëve.
Gjithashtu edhe ruajtja e integritetit të sportit.
Komisioni i Lojërave të Fatit ka dhënë statistika shqetësuese.
Sipas tyre, deri në 1.4 milionë të rritur kanë probleme me bastet.
Ky numër tregon përmasën e çështjes.
Problemet me varësinë janë në rritje.
Qeveria po kërkon mënyra për t’i adresuar ato.
Kufizimi i reklamimit është një nga strategjitë.
Sponsorizimi konsiderohet formë e fuqishme marketingu.
Prandaj kontrolli i tij është i rëndësishëm.
TGP Europe nuk ka dhënë ende koment.
Kompania është kontaktuar nga mediat.
Nuk dihet ende qëndrimi i saj zyrtar.
Debati për bastet në sport vazhdon.
Shumë tifozë janë të shqetësuar për ndikimin.
Kritikët kërkojnë rregulla më të forta.
Industria nga ana tjetër kërkon balancë.
Klubet janë në një pozitë të vështirë.
Sponsorizimet janë burim i rëndësishëm të ardhurash.
Por presioni për ndryshim është në rritje.
Qeveria synon të veprojë shpejt.
Konsultimi do të jetë hapi i parë.
Pas tij priten vendime konkrete.
Ligji mund të ndryshojë në muajt në vijim.
Kjo do të ndikojë drejtpërdrejt në klubet.
Gjithashtu edhe në industrinë e basteve.
Objektivi është një treg më i sigurt.
Dhe një sport më i pastër nga ndikimet negative.
Debati mbetet i hapur mes palëve.
Por drejtimi duket i qartë.
Sponsorizimet pa licencë mund të kenë fund së shpejti.