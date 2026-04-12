Nën forca të shtuara policie, Ivanka Trump lë vilën qeveritare në Dhërmi
Ivanka Trump ka lënë vilën qeveritare në Dhërmi rreth orës 09:30 të ditës të sotme nën shoqërimin e forcave të policisë.
Më pas, ajo është nisur nga zona e Ujit të Ftohtë në drejtim të qytetit të Vlorës dhe me pas ka vijuar drejt zonës së Zvërnecit, ku Ivanka Trump ka bërë një ndalesë të shkurtër pranë urës së Zvërnecit.
Aty, ajo ka qëndruar për rreth 15 minuta, duke vëzhguar edhe flamingot në lagunë.
Pas kësaj ndalese, ajo dhe delegacioni që e shoqëronte, së bashku me eskortën e sigurisë, janë drejtuar drejt Dhërmiut.
Burime për korrespondentin e Top Channel Mikel Marsi, bëjnë me dije se në Dhërmi pritet një takim mes Ivanka Trump dhe kryeministrit Edi Rama, ku gjithashtu është planifikuar edhe një drekë gjatë ditës së sotme. /tch/
