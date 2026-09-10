Modric pozoi me nënën dhe babanë e tij, torta e tij modeste e ditëlindjes tërhoqi vëmendjen
Luka Modric festoi ditëlindjen e tij të 41-të me familjen e tij, dhe një pjesë të festimit e ndau me ndjekësit e tij në Instagram.
Ai postoi një foto të rrallë me nënën e tij dhe babanë, me të cilët shfaqet i buzëqeshur dhe duke pozuar me një tortë ditëlindjeje.
Futbollisti kroat rrallë ndan momente të tilla familjare në rrjetet sociale. Ai postoi një foto me prindërit e tij të shoqëruar me ‘emoji’ me zemra të kuqe dhe duar të kryqëzuara.
Gjatë viteve, Modric ka folur shumë herë për rritjen dhe familjen e tij, të cilët ishin pranë tij që nga vitet e vështira deri te sukseset më të mëdha në karrierën e tij futbollistike.
Kjo është arsyeja pse fotoja me prindërit e tij, të cilët nuk shfaqen shpesh në postimet e tij, tërhoqi vëmendjen e ndjekësve të tij.
Fotografia tregon edhe tortën që Modric përdori për të festuar ditëlindjen e tij të 41-të. Është një tortë e vogël me çokollatë e zbukuruar me mjedra dhe qirinj të kuq në formën e numrit 41.
Torta të ngjashme janë shfaqur në fotot e ditëlindjes së tij për të tretin vit radhazi, dhe madhësia e tyre modeste i ka argëtuar më parë fansat e tij.