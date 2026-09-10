Mickoski: Në dy vite e gjysëm qeverisje, investimet e huaja kanë arritur në 1.4 miliardë euro
Kryeministri i vendit, Hristijan Mickoski tha se investimet e huaja direkte gjatë rreth dy viteve e gjysmë të qeverisjes së tij kanë arritur në rreth 1.4 miliardë euro, duke shtuar se rezultatet duhet të krahasohen me qeverinë e mëparshme.
Ai tha se në qeverisjen e kaluar, në dy vitet e para pa gjendje krize dhe me funksionalitet normal, investimet e huaja ishin rreth 750 milionë euro.
“Nëse bëhet analizë, për shembull, gjatë dy viteve të fundit, domethënë në 24 muaj e gjysmë që nga zgjedhja e kësaj Qeverie, niveli total i investimeve të huaja është rreth 1 miliard e 400 milionë euro. Dhe tani, nëse gjithmonë më thonë se nuk mund të bësh krahasim me të kaluarën, ne gjithsesi duhet të krahasohemi me qeverinë e mëparshme, sepse ne jemi qeveria që mposhti qeverinë e mëparshme, ofruam një koncept të ri dhe u zgjodhëm nga qytetarët dhe jemi aty ku jemi. Prandaj duhet të krahasohemi, sado keq që ishte. Nëse i krahasojmë këto dy vjet me dy vitet e para, kur nuk kishte kriza, atëherë do të jetë një krahasim midis rreth 1 miliard e 400 milionë për këtë qeveri dhe afërsisht 750 milionë që kishte qeveria e mëparshme. Shifrat janë të qarta, diferenca është e madhe”, tha Mickoski.