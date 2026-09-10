Më shumë se 100 eurodeputetë kërkojnë përdorimin e aseteve të ngrira ruse për të mbështetur Ukrainën
Më shumë se 100 eurodeputetë u kanë bërë thirrje udhëheqësve të Bashkimit Evropian të rihapin bisedimet mbi përdorimin e aseteve të ngrira të Rusisë për të mbështetur Ukrainën, ndërsa Kievi raporton një mungesë prej 23 miliardë eurosh në fondet e mbrojtjes.
Një letër e dërguar të mërkurën dhe e parë nga Euronews argumenton se Moska duhet të paguajë për dëmet e shkaktuara nga lufta e saj, duke mbështetur një shtytje të rinovuar të filluar nga katër vende të BE-së në fund të gushtit për të zhbllokuar asetet e bllokuara, përcjell Telegrafi.
BE-ja mban më shumë se 200 miliardë euro në asete ruse, shumica e të cilave në Belgjikë.
Komisioni Evropian paraqiti një plan dhjetorin e kaluar për t'i kthyer ato në një kredi me interes zero për të financuar mbrojtjen e Ukrainës kundër pushtimit në shkallë të plotë të Moskës.
Por vendet e BE-së nuk arritën të bien dakord për të zhbllokuar fondet për shkak të frikës për rreziqet ligjore dhe plani dështoi në një samit të liderëve në Bruksel.
Më parë këtë vit, blloku i dha dritën jeshile përfundimtare një kredie mbështetëse prej 90 miliardë eurosh për Ukrainën.
Megjithatë, eurodeputetët paralajmërojnë se kjo nuk do të jetë e mjaftueshme, me koston e vlerësuar të shkatërrimit rus që tashmë tejkalon 600 miliardë euro.
Ligjvënësit nga Partia Popullore Evropiane, Renew Europe, Socialistët dhe Demokratët, Të Gjelbrit/EFA, Konservatorët dhe Reformistët Evropianë dhe E Majta nënshkruan letrën, e cila u lansua nga eurodeputetët liberalë Karin Karlsbro, Nathalie Loiseau dhe Petras Auštrevičius.
Ajo i drejtohet presidentes së Komisionit, Evropian Ursula von der Leyen, shefes së politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas, Komisionerit për Ekonomi, Valdis Dombrovskis, presidentit të Këshillit Evropian, António Costa dhe irlandezit Micheál Martin, i cili mban presidencën e radhës të Këshillit të Bashkimit Evropian.
Nënshkruesit po i kërkojnë Komisionit Evropian të paraqesë një propozim të ri për të kapërcyer kundërshtimet e ngritura nga disa shtete anëtare, veçanërisht Belgjika, e cila e kundërshtoi planin që në fillim.
Letra e eurodeputetëve sugjeron transferimin e aseteve në një instrument të ri të BE-së që do të merrte përsipër detyrimet ligjore ndaj bankës qendrore të Rusisë. Kjo do të siguronte mbështetje financiare për Ukrainën, duke ruajtur njëkohësisht presionin ekonomik mbi Moskën.
"Rusia duhet të mbajë pasojat financiare të luftës së saj të agresionit", thuhet në letër, në një mesazh të hapur politik të ndarë nga shumica e grupeve politike të Parlamentit. /Telegrafi/