Me këto truke do të dukeni sikur keni filter në fytyrë: Produktet që i keni tashmë, por nuk i përdorni siç duhet
Efekti zbutës, i kombinuar me hidratimin e duhur, krijon një bazë të lëmuar për një pamje të freskët dhe kadifeje
Dëshironi që lëkura juaj të duket e lëmuar dhe e njëtrajtshme, pothuajse sikur të keni një filter në fytyrë? Efekti zbutës në grim është shndërruar në një nga truket më të njohura kundër plakjes, sepse mbulon me sukses rrudhat, poret e zgjeruara dhe parregullsitë e vogla, pa u dukur i rëndë apo i tepruar. Ky stil grimi i jep fytyrës një pamje të freskët, të butë dhe natyrale, ndaj është veçanërisht i preferuar nga gratë që dëshirojnë një ten rinor pa shtresa të dukshme pudre.
Efekti zbutës (blur) nënkupton grim që vizualisht “zbut” teksturën e lëkurës dhe minimizon vijat e holla. Në vend që të theksohet çdo pore, teni duket i lëmuar dhe kadife.
Hapi i parë dhe më i rëndësishëm është përgatitja e mirë e lëkurës. Hidratimi është kyç, sepse lëkura e thatë i thekson edhe më shumë rrudhat dhe pabarazitë. Një krem i lehtë ose serum do të ndihmojë që fytyra të jetë e lëmuar dhe gati për grim.
Më pas, baza e grimit luan një rol të rëndësishëm. Ajo mbush vijat e imta dhe krijon një bazë të njëtrajtshme, fal së cilës pudra vendoset më bukur dhe zgjat më gjatë. Zgjidhni baza grimi me efekt zbutës, por që nuk janë shumë të rënda.
Sa i përket pudrës, shmangni formulat e dendura dhe të rënda. Zgjedhja më e mirë janë pudrat e lehta me përfundim natyral ose mat të butë, të cilat nuk futen në rrudha dhe nuk e theksojnë teksturën e lëkurës. Pudrën aplikojeni me tamponim të lehtë, në mënyrë që efekti të mbetet natyral dhe i njëtrajtshëm.
Skuqësi për faqe, bronzerët dhe hijet në formë pluhuri kontribuojnë në pamjen zbutëse të lëkurës, ndërsa përdorimi i tepërt i produkteve me shkëlqim mund t’i theksojë pabarazitë. Prandaj, produktet me shkëlqim duhen përdorur me masë dhe vetëm në zonat e fytyrës që dëshironi të vini në pah.
Në fund, një shtresë shumë e hollë pudre fiksuese ose një produkt i lehtë për fiksim do të ndihmojë që grimi të shkrihet me lëkurën dhe të ruajë përfundimin kadife gjatë gjithë ditës.
Me produktet e duhura dhe një dorë të lehtë, efekti zbutës mund të bëhet aleati juaj më i mirë në grimin e përditshëm dhe një mënyrë e thjeshtë që fytyra të duket e freskët, e pushuar dhe më e re. /Telegrafi/