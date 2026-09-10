Leard Sadriu, nga Kosova në kapiten të FC Arges – mbrojtësi që po fiton gjithnjë e më shumë peshë në Rumani
Paraqitje të qëndrueshme, nota të larta dhe tashmë shiriti i kapitenit – Leard Sadriu është shndërruar në një nga figurat kryesore të FC Arges Pitesti në Superligën e Rumanisë.
Të jesh kapiten i një klubi futbolli në Rumani nuk është një përgjegjësi e vogël. Për Leard Sadriun, kjo arritje merr një peshë edhe më të madhe, pasi mbrojtësi kosovar ka arritur ta fitojë besimin e klubit dhe bashkëlojtarëve përmes paraqitjeve të tij në fushë.
Sadriu është në vitin e dytë te FC Arges dhe gjatë kësaj periudhe është shndërruar në një prej pikave më të sigurta të skuadrës në repartin mbrojtës. Forma e tij e fundit e dëshmon më së miri këtë rritje, ndërsa tani ai ka marrë edhe shiritin e kapitenit.
Në pesë ndeshjet e fundit në të cilat është aktivizuar, reprezentuesi i Kosovës ka regjistruar nota të qëndrueshme dhe të larta nga Sofascore: 7.4 ndaj Petrolul Ploiestit, 7.0 ndaj Csikszeredas, 7.0 ndaj Universitatea Craiovas, 7.1 ndaj Farul Constantas dhe 7.7 ndaj FC Voluntarit.
Kjo i jep Sadriut një mesatare prej 7.24 në pesë paraqitjet e fundit, një tregues i qartë për nivelin e tij të qëndrueshmërisë.
Edhe rezultatet e FC Arges në këto ndeshje flasin në favor të mbrojtësit kosovar. Me Sadriun në fushë, skuadra ka regjistruar tri fitore, një barazim dhe vetëm një humbje, duke e bërë atë një prej lojtarëve të rëndësishëm në ecurinë e ekipit.
Paraqitjet e mira kanë sjellë edhe një tjetër vlerësim të rëndësishëm: shiritin e kapitenit. Në ndeshjen e fundit, Sadriu u shfaq me shiritin në krah, duke marrë një nga përgjegjësitë më të mëdha që mund t'i besohet një futbollisti në një skuadër.
Kjo nuk është vetëm një çështje simbolike. Sadriu po dëshmon se mund të jetë lider edhe përmes karakterit, qetësisë dhe sigurisë që ofron në mbrojtje. Vetë FC Arges e liston atë si një prej mbrojtësve të skuadrës me fanellën numër 3.
Arritja merr një dimension të veçantë edhe për faktin se Rumania nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Në një vend ku flamuri shtetëror dhe shteti i Kosovës ende nuk njihet zyrtarisht, një futbollist kosovar po e përfaqëson vendin e tij përmes futbollit dhe po fiton një nga pozitat më të rëndësishme brenda një klubi rumun.
Ndryshe, Sadriu kishte pasur oferta gjatë afatit kalimtar të verës, por FC Arges nuk ishte e gatshme ta linte lehtësisht të largohej. Klubi vendosi ta mbajë mbrojtësin kosovar, ndërsa zhvillimet e fundit duket se po e justifikojnë këtë vendim.
Nga një futbollist kosovar që kërkonte të konsolidohej në Rumani, Sadriu tashmë është kthyer në një prej liderëve të FC Arges - me paraqitje të mira, nota të larta dhe shiritin e kapitenit në krah.
Vera e vitit të ardhshëm pritet të jetë vendimtare për një hap tjetër të madh në karrierën e Sadriut dhe me paraqitjet e fundit ofertat nga kampionatet më të mira nuk do të mungojnë. /Telegrafi/