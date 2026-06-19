Kroacia do të rrisë numrin e ushtarëve në Kosovë
Përgatitjet për Samitin e NATO-s, i cili do të mbahet më 7 dhe 8 korrik në Ankara të Turqisë, kanë hyrë në fazën përfundimtare pas takimit të ministrave të Mbrojtjes të vendeve anëtare në selinë e NATO-s në Bruksel.
Në një deklaratë, NATO theksoi se pjesëmarrësit janë pajtuar se “misioni kyç është mbrojtja e Kroacisë dhe aleatëve të tjerë nga kërcënimet ajrore dhe raketore, pavarësisht nga drejtimi prej nga vijnë ato”.
Samiti në Ankara pritet të jetë një tjetër mundësi për presidentin amerikan, Donald Trump, që të ushtrojë presion ndaj aleatëve evropianë për të rritur shpenzimet në mbrojtje dhe për të marrë më shumë përgjegjësi për sigurinë e kontinentit. Kjo vjen në kohën kur Uashingtoni po paralajmëron reduktimin e pranisë së tij ushtarake në mbrojtjen konvencionale të Evropës.
Burime diplomatike kanë bërë të ditur se disa vende evropiane tashmë kanë nisur të paraqesin planet e tyre për të kompensuar boshllëkun që mund të krijohet pas tërheqjes së pjesshme të forcave amerikane nga Evropa.
Në këtë kuadër, ministri kroat i Mbrojtjes, Ivan Anushiiq, ka lënë të kuptohet se Kroacia është e gatshme të rrisë numrin e ushtarëve të saj në misionin paqeruajtës të NATO-s, në Kosovë, raporton media kroate “Vecernji List”.
Kroacia aktualisht ka 151 trupa ushtarake në Kosovë.
Kjo deklaratë vjen pasi komandanti suprem i NATO-s për Evropën, gjenerali Alexus G. Grynkewich, bëri të ditur se po shqyrtohet zvogëlimi i numrit të trupave të KFOR-it. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, sqaroi se numri i ushtarëve në Kosovë mund të reduktohet nga rreth 4.700 aktualisht në mes 3.000 dhe 3.500 trupa, sa ishte para vitit 2023.
Ndërkohë, sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, u ka bërë të qartë aleatëve se prania ushtarake amerikane në Evropë do të zvogëlohet dhe se vendet evropiane duhet të marrin më shumë përgjegjësi për sigurinë e tyre.
Ai paralajmëroi se Shtetet e Bashkuara do të monitorojnë nga afër angazhimin e secilit aleat, duke vlerësuar se disa vende do ta kalojnë me sukses këtë “test” të ri amerikan, ndërsa të tjera mund të dështojnë.
Hegseth gjithashtu kritikoi disa aleatë evropianë që, sipas tij, nuk e mbështetën mjaftueshëm SHBA-në gjatë konfliktit me Iranin, ndërsa falënderoi vendet që, sipas tij, “e kuptuan mesazhin” dhe kontribuuan në përpjekjet e përbashkëta të aleancës.
Gjithsej 4.657 trupa nga 31 vende të botës shërbejnë aktualisht në Kosovë, në kuadër të misionit paqeruajtës të Organizatës së Traktatit të Atlantikut Verior (NATO), KFOR. Gati gjysma e forcave janë nga Italia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Hungaria dhe Turqia./Telegrafi