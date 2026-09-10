Kërkesat për azil bien në nivelin më të ulët në BE që nga viti 2021
Agjencia e Bashkimit Evropian për Azilin (EUAA) ka njoftuar se numri i kërkesave për azil të paraqitura në vendet e BE+ ra në nivelin më të ulët për gjysmën e parë të vitit që nga viti 2021.
Vendet e BE+ pranuan rreth 332 mijë kërkesa për mbrojtje ndërkombëtare në gjashtë muajt e parë të vitit 2026, një rënie prej 17 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
BE+ përfshin 27 shtetet anëtare të BE-së, si dhe Norvegjinë dhe Zvicrën.
Agjencia tha se rënia, e cila ka vazhduar që nga fundi i vitit 2024, pasqyron një ndryshim në kombësitë e azilkërkuesve, në një kohë kur Siria po kalon një “tranzicion politik të brishtë, por të vazhdueshëm”, si dhe bashkëpunimin e BE-së me vendet e origjinës dhe tranzitit.
Ajo shtoi se përshkallëzimi i armiqësive në Lindjen e Mesme nuk ka rezultuar në rritje të kërkesave për azil në BE+.
Afganët paraqitën numrin më të madh të kërkesave, me 39 mijë, 7 për qind më pak krahasuar me një vit më parë. Kërkesat nga venezuelasit ranë me gati një të tretën, në 33 mijë, prej të cilave 93 për qind u paraqitën në Spanjë.
Ndërkohë, kërkesat nga shtetasit e Bangladeshit u rritën me 13 për qind, në 20 mijë.
Franca pranoi numrin më të madh të kërkesave, me 69 mijë, duke përbërë rreth një të pestën e totalit në BE+. Ajo u pasua nga Italia me 66 mijë, ndërsa Spanja dhe Gjermania pranuan nga 55 mijë kërkesa secila.
Së bashku, këto katër vende pranuan rreth tri të katërtat e të gjitha kërkesave.
Greqia regjistroi numrin më të lartë të kërkesave në raport me popullsinë, duke pranuar 23 mijë kërkesa, ose afërsisht një për çdo 400 banorë.
Shkalla e njohjes së kërkesave në BE+ ishte 31 për qind, që do të thotë se më pak se një e treta e vendimeve të shkallës së parë rezultuan me dhënien e mbrojtjes ndërkombëtare për aplikantët.
Rreth 56 për qind e kërkesave u paraqitën nga shtetas të vendeve që, sipas rregullave të reja të BE-së për azilin, mund t’u nënshtrohen procedurave kufitare ose të përshpejtuara për shkak të shkallës së ulët të njohjes ose përcaktimit të vendeve të tyre si vende të sigurta të origjinës. /AA/