Të Fundit
Lajme lokale
Prishtina
Prizreni
Peja
Ferizaj
Gjakova
Mitrovica
Gjilani
Podcast
Jobs
Deals
Real Estate
Ballina
Lajme
Kosovë
Shqipëri
Maqedonia e Veriut
Diaspora
Kronika e Zezë
Opinione
Lajme Lokale
Prishtina
Prizreni
Peja
Ferizaj
Gjakova
Mitrovica
Gjilani
Botë
Nga Bota
Ballkan
Kuriozitete
Ekonomi
Financa
Biznes
Botë
Bujqësi
Energjetika
Prodhime Vendore
Prokurimi i Hapur
Marketing
Tech
AI
Paisjet Smart
Auto & Transport
Robotikë
Media Sociale
Games
Aplikacione
Shkencë
Internet
Siguri Kibernetike
Smart Living
Sport
Futboll
Basketboll
Sportet Luftarake
eSports
Transferimet
Tenis
Sporte tjera
Automoto
Rishikime
Opinione
Magazina
Yjet
Po Flitet
Muzikë
TV / Film
Cult
Cult+
Fakte
Histori
Muzika
Fjalët
PamArt
Skena
Ajo
Në Familje
Në Biznes
Në Çift
Në Shkollë
Në Histori
Në Formë
Në Politikë
Në Gjykatë
Në Vetë të Parë
Lifestyle
Në Trend
Intimitet dhe Pasion
Shtëpi dhe Dekor
Udhëtime
Këshilla për Kafshët
Astrologji
Kuzhina
Shëndeti
Gjumi
Mendja
Aktiviteti Fizik
Ushqimi dhe Dieta
Vitaminat dhe Mineralet
Gjendjet Shëndetësore
Psikologji
Temat Autoriale
Fun
Fun Lajme
Interesante
Dështime
Virale
Ballina
Të fundit
Lajme
Kosovë
Shqipëri
Maqedonia e Veriut
Diaspora
Kronika e Zezë
Opinione
Lajme Lokale
Prishtina
Prizreni
Peja
Ferizaj
Gjakova
Mitrovica
Gjilani
Botë
Nga Bota
Ballkan
Kuriozitete
Ekonomi
Financa
Biznes
Botë
Bujqësi
Energjetika
Prodhime Vendore
Prokurimi i Hapur
Marketing
Tech
AI
Paisjet Smart
Auto & Transport
Robotikë
Media Sociale
Games
Aplikacione
Shkencë
Internet
Siguri Kibernetike
Smart Living
Sport
Futboll
Basketboll
Sportet Luftarake
eSports
Transferimet
Tenis
Sporte tjera
Automoto
Rishikime
Opinione
Magazina
Yjet
Po Flitet
Muzikë
TV / Film
Cult
Cult+
Fakte
Histori
Muzika
Fjalët
PamArt
Skena
Ajo
Në Familje
Në Biznes
Në Çift
Në Shkollë
Në Histori
Në Formë
Në Politikë
Në Gjykatë
Në Vetë të Parë
Lifestyle
Në Trend
Intimitet dhe Pasion
Shtëpi dhe Dekor
Udhëtime
Këshilla për Kafshët
Astrologji
Kuzhina
Shëndeti
Gjumi
Mendja
Aktiviteti Fizik
Ushqimi dhe Dieta
Vitaminat dhe Mineralet
Gjendjet Shëndetësore
Psikologji
Temat Autoriale
Fun
Fun Lajme
Interesante
Dështime
Virale
Podcast
Jobs
Deals
Real Estate
Prishtina
Prizreni
Peja
Ferizaj
Gjakova
Mitrovica
Gjilani
Close
Regjistrohu në Telegrafi
Çdo ditë do t’ju dërgojmë temat më të mira direkt në emailin tuaj.
Kosovë
Maqedonia e Veriut
Ballina
Të Fundit
Në Trend
Live
Lajme
Kosovë
Shqipëri
Maqedonia e Veriut
Diaspora
Kronika e Zezë
Opinione
Lajme Lokale
Prishtina
Prizreni
Peja
Ferizaj
Gjakova
Mitrovica
Gjilani
Botë
Nga Bota
Ballkan
Kuriozitete
Ekonomi
Financa
Biznes
Botë
Bujqësi
Energjetika
Prodhime Vendore
Prokurimi i Hapur
Marketing
Tech
AI
Paisjet Smart
Auto & Transport
Robotikë
Media Sociale
Games
Aplikacione
Shkencë
Internet
Siguri Kibernetike
Smart Living
Sport
Futboll
Basketboll
Sportet Luftarake
eSports
Transferimet
Tenis
Sporte tjera
Automoto
Rishikime
Opinione
Magazina
Yjet
Po Flitet
Muzikë
TV / Film
Cult
Cult+
Fakte
Histori
Muzika
Fjalët
PamArt
Skena
Ajo
Në Familje
Në Biznes
Në Çift
Në Shkollë
Në Histori
Në Formë
Në Politikë
Në Gjykatë
Në Vetë të Parë
Lifestyle
Në Trend
Intimitet dhe Pasion
Shtëpi dhe Dekor
Udhëtime
Këshilla për Kafshët
Astrologji
Kuzhina
Shëndeti
Gjumi
Mendja
Aktiviteti Fizik
Ushqimi dhe Dieta
Vitaminat dhe Mineralet
Gjendjet Shëndetësore
Psikologji
Temat Autoriale
Fun
Fun Lajme
Interesante
Dështime
Virale
Video
Moti
Horoskopi
Real Estate
Deals
Jobs
Për ne
Reklamo në Telegrafi
Kontakti
Arkiva
Prokurorimi i hapur
Shkarkoje aplikacionin e Telegrafit
Real Estate
>
Kosovë
Investo sot në Suhadoll - Truall 30 Ari në #shitje - #14024
Nga
Pro Real Estate
2 hours ago
Pro Real Estate
See Full Bio
Top Lajme
Shkoi për të punuar në hidrocentral, ndërron jetë në Shqipëri inxhinieri nga Kosova
Ismail Jakupi
Kronikë e Zezë
21/02/2026
Sllovakia kërcënon Ukrainën: Do t'ju ndërpresim energjinë elektrike
Eliza Hajzeri
Evropa
21/02/2026
Goditet me thikë për vdekje 47-vjeçari në Kavajë
Besnike Salihu
Shqipëri
21/02/2026
A është e rrezikshme të përdoret telefoni gjatë mbushjes së karburantit?
Nol Elshani
Auto & Transport
21/02/2026
Mërgim Vojvoda shënon supergol ndaj Juventusit
Shkumbin Pireva
Serie A
21/02/2026
suhadoll
truall
pro real estate
Shfaq Komentet
Promo
Reklamo këtu
Hapja madhështore e Gjakova Park më 21 Mars 2026 në orën 19:00
True
Gjakova Park
Çfarë duhet të dijnë bizneset për liberalizimin e tregut të energjisë elektrike?
True
Enerco
Padel Zone Prishtina po ndërton kulturën e re urbane të sportit
True
Padel Zone Prishtina
Telegrafi Jobs - platforma ku talenti juaj takohet me mundësitë e duhura në karrierë
True
Telegrafi Jobs
Nga Rubrika
Banesë moderne në Prishtina e Re - 221.7m² në #shitje #14177
True
Pro Real Estate
Prishtinë
21/02/2026
Investo në biznesin tënd 213.55m² në #shitje te Mati 1 #14125
True
Pro Real Estate
Prishtinë
21/02/2026
Investo sot në Suhadoll - Truall 30 Ari në #shitje - #14024
True
Pro Real Estate
Kosovë
21/02/2026
Në trend Botë
Në Kosovë, të enjten - Arabia Saudite njofton se muaji i Ramazanit do të fillojë të mërkurën
Hakim Kasami
Azia
17/02/2026
Skandal në Serbi - Vuçiq para një salle të mbushur detyroi një grua t’i tregojë fëmijës se nuk është nëna e tij
Nol Elshani
Serbia
20/02/2026
Si parashikohet të jetë moti gjatë stinës së pranverës?
Nol Elshani
Shkencë
14/02/2026
Jobs
Deals
Elkos Group
Vozitës - Kategoria "C"
Tjera
27 Shkurt 2026
Viva Fresh Store
Arkatare, Sektorist/e, Pranues Malli
Shërbime te Klientëve
28 Shkurt 2026
Viva Fresh Store
Arkatare, Sektorist/e, Pranues Malli
Shërbime te Klientëve
Obiliq
28 Shkurt 2026
Viva Fresh Store
Menaxher/e Marketi, Zv. Menaxher/e Marketi, Pranues Malli, Arkatare, Sektorist/e
Menaxhment
Malishevë
28 Shkurt 2026
Elkos Group
Punëtor në Depo
Logjistikë
Xërxë
28 Shkurt 2026
Viva Fresh Store
Department Menaxher/e
Menaxhment
Pejë
1 Mars 2026
Viva Fresh Store
Arkatare, Sektorist/e, Pranues Malli
Shërbime te Klientëve
Xërxë
1 Mars 2026
Viva Fresh Store
Department Menaxher/e, Arkatare, Sektorist/e
Menaxhment
Lipjan
28 Shkurt 2026
Dija Engineering Sh.p.k.
Inxhinier Ndërtimtarie - Projektim Statik
Inxhinieri
Prishtinë
4 Mars 2026
Viva Fresh Store
Pranues Malli, Arkatare, Sektorist/e
Shërbime te Klientëve
Deçan
28 Shkurt 2026
Viva Fresh Store
Arkatare, Sektorist/e, Pranues Malli
Shërbime te Klientëve
Pejë
28 Shkurt 2026
Viva Fresh Store
Department Menaxher/e, Arkatare, Sektorist/e
Shërbime te Klientëve
Pozhoran
28 Shkurt 2026
Viva Fresh Store
Arkatare, Sektorist/e, Pranues Malli
Shërbime te Klientëve
Prishtinë
28 Shkurt 2026
FASAL
Financier
Administratë
Pejë
1 Mars 2026
FASAL
Kontabilist
Administratë
Pejë
1 Mars 2026
Viva Fresh Store
Arkatare, Sektorist/e, Pranues Malli
Shërbime te Klientëve
Prishtinë
28 Shkurt 2026
Furra Qerimi
Shitëse
Shitje
Prishtinë
27 Shkurt 2026
In N Out Design
Prodhues/Montues
Prodhimtari
Prishtinë
27 Shkurt 2026
Berisha Home
Shitës/e; Agjent i Shitjes
Shitje
Prishtinë
13 Mars 2026
Tregu Group
Sektorist/e
Shërbime te Klientëve
Prishtinë
25 Shkurt 2026
Henriksen: Certifikimet ndërkombëtare të AHLEI-t po rrisin standardet e turizmit në Kosovë
Të Tjera
Cloudflare bie nga sistemi, Doli thotë se ende nuk dihet arsyeja
Siguri Kibernetike
Sony bën hapin e parë drejt "një dizajni më të freskët" me modelin e ri Xperia
Teknologji
Krijuar për t’ju përshtatur jetës suaj në lëvizje: Zbulo eksperiencën e re Galaxy me Z Flip7, Z Fold7 dhe aksesorët inteligjentë
Teknologji
Siguro furnizimin me energji elektrike: Lidh kontratën me Enerco para 30 korrikut
Te Tjera
Forbes lavdëron Shqipërinë si Mesdheun sekret
Te Tjera
Partnerë në elegancë: Telegrafi dhe Melodia Px ofrojnë 4 kravata Pierre Cavelli për vetëm 19.95 euro!
Modë
Kompletohu dhe shkëlqe në mbrëmjen e maturës me marrëveshjen mes Telegrafit dhe Melodia PX!
Modë
Për vetëm 29.95€ me Telegrafi Deals dhe Melodia PX, këto patika bëhen tuajat!
Modë
Marrëveshje: Melodia Px dhe Telegrafi Deals janë dakordu që atletet Nike për femra ti ofrojnë për vetëm 69.95€, deri më 09 mars!
Modë
Më të lexuarat
Labinot Rexha zbulon skandalin e Big Brother VIP Kosova, publikon videon kur Albës i është gjetur telefoni në shtëpi
Butrint Avdyli
Yjet
20/02/2026
Skandal në Serbi - Vuçiq para një salle të mbushur detyroi një grua t’i tregojë fëmijës se nuk është nëna e tij
Nol Elshani
Serbia
20/02/2026
Publikohet video: Një person sulmon fizikisht Alaudin Hamitin në mes të rrugës
Butrint Avdyli
Yjet
20/02/2026
Reagojnë familjarët e Benitës: Kjo është marri, kishim informacione të sigurta që Klodi ose ajo do digjeshin për Hygertën
Butrint Avdyli
Yjet
21/02/2026
Vaktia e Ramazanit 2026 në Kosovë
Jehona Hulaj
Kosovë
29/01/2026
E kryer! Zinedine Zidane rikthehet në stol, arrin marrëveshje për destinacionin e ri
Edonis Bytyqi
Përfaqësueset
20/02/2026
Rreth nesh
Politikat e Privatësisë
Na Kontaktoni
Marketing
Prokurimi i Hapur
RTV Dukagjini
Deutsche Welle
ICK
Ndreqe.com
Shkabaj
Germin
Shkarkoje aplikacionin e Telegrafit