Guvernatori Ismaili: Investimet e huaja direkte në Kosovë mund të kalojnë rekordin prej 1 miliard eurosh të vitit 2025
Kosova është në rrugë të qëndrueshme për të tërhequr nivele rekord të investimeve të huaja direkte, pasi për herë të parë në histori ato kanë kaluar pragun prej 1 miliard eurosh gjatë vitit 2025.
Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Ahmet Ismaili, bëri të ditur se investimet e huaja direkte arritën në mbi 1.2 miliardë dollarë, duke shënuar një rritje prej rreth 30 për qind krahasuar me një vit më parë.
Sipas tij, ky zhvillim është nxitur kryesisht nga investimet në pasuri të paluajtshme, sektorin e shërbimeve, si dhe në fushat e teknologjisë dhe sigurisë kibernetike, me një rol të madh të diasporës kosovare.
“Ne besojmë se ky ritëm do të vazhdojë për disa vite dhe kjo do të jetë një bazë shumë e mirë për rritje”, deklaroi Ismaili në një intervistë për Bloomberg.
Ekonomia e Kosovës vazhdon të mbështetet në mënyrë të konsiderueshme nga remitancat, të cilat përbëjnë rreth 13–14 për qind të Produktit të Brendshëm Bruto. Pjesa më e madhe e këtyre mjeteve vjen nga diaspora në vende si Gjermania dhe Zvicra.
Megjithatë, sipas Ismailit, në vitet e fundit është vërejtur një zhvendosje e qartë nga përdorimi i remitancave për konsum dhe pasuri të paluajtshme, drejt investimeve më produktive në sektorë të ndryshëm të ekonomisë.
Ai u shpreh optimist për perspektivën ekonomike të vendit, duke theksuar se Kosova ka regjistruar rritje mesatare prej rreth 4 për qind në vitet e fundit, ndërsa kjo normë mund të përshpejtohet edhe më tej nëse vendi avancon në procesin e integrimit evropian.
Sipas tij, përvoja e vendeve që janë anëtarësuar në Bashkimi Evropian tregon se anëtarësimi mund të sjellë rritje të ndjeshme ekonomike, madje edhe me ritme dyshifrore në disa raste.
Megjithatë, procesi i integrimit mbetet i kushtëzuar nga disa faktorë, përfshirë normalizimin e marrëdhënieve me Serbia, që vazhdon të jetë një nga sfidat kryesore për rrugën evropiane të Kosovës.
Ndërkohë, një zhvillim pozitiv për imazhin ekonomik të vendit është edhe vendimi i Banka Botërore, e cila vitin e kaluar e hoqi Kosovën nga lista e vendeve të brishta dhe të prekura nga konflikti, duke sinjalizuar një stabilitet më të madh dhe potencial më të lartë për investime./Telegrafi.