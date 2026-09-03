Galaxy S27 Ultra mund të rikthejë çipin Exynos: Samsung ndryshon planet në momentin e fundit
Samsung mund të jetë duke bërë një kthesë të papritur për telefonin e saj më të fuqishëm të vitit 2027. Edhe pse zhvillimi i Galaxy S27 Ultra është pranë përfundimit, raportime të reja sugjerojnë se kompania po përgatitet të përdorë dy lloje procesorësh në varësi të tregut.
Plani fillestar ishte që Galaxy S27 Ultra të pajisej në të gjitha tregjet me çipin më të fuqishëm Snapdragon 8 Elite Gen 6. Por rezultatet inkurajuese të testeve të brendshme të Exynos 2700 duket se kanë bindur Samsung-un ta rikthejë çipin e saj në versionin Ultra.
Sipas burimeve të cituara nga media koreane MoneyToday, divizionet Samsung MX dhe LSI kanë bashkëpunuar për zhvillimin e një motherboard-i të posaçëm për versionin me Exynos dhe për të garantuar furnizimin e mjaftueshëm me çipin e prodhuar nga vetë Samsung.
Nëse informacionet rezultojnë të sakta, ndarja mes tregjeve do të jetë e ngjashme me modelet e tjera të serisë Galaxy S27. Versionet për SHBA pritet të përdorin Snapdragon, ndërsa modelet për Korenë e Jugut dhe Evropën mund të pajisen me Exynos 2700.
Kjo do të ishte një rikthim i rëndësishëm për Exynos në serinë Ultra. Galaxy S22 Ultra, i prezantuar në vitin 2022, ishte modeli i fundit Ultra që ofroi një variant me procesor Exynos, transmeton Telegrafi.
Një burim i industrisë e konsideron këtë zhvillim veçanërisht të pazakontë, pasi versioni me Exynos po përgatitet në një fazë kur puna kryesore për variantin Snapdragon thuhet se ishte pothuajse përfunduar. Kjo, sipas burimit, tregon pritshmëri të larta nga Samsung për Exynos 2700.
Çipi i ri pritet të prodhohet me teknologjinë e avancuar SF2P 2nm të Samsung-ut. Kompania pretendon se kjo teknologji mund të sjellë rreth 26 për qind më pak konsum energjie dhe deri në 15 për qind rritje të shpejtësisë së orës.
Ndërkohë, Galaxy S27, S27+ dhe modeli i ri S27 Pro pritet gjithashtu të përdorin një kombinim të çipave Snapdragon dhe Exynos.
Sa i përket dizajnit, renderat e bazuar në skedarë CAD tregojnë një ishull të ri kamerash, ndërsa dimensionet e telefonit pritet të jenë pothuajse identike me Galaxy S26 Ultra.
Megjithatë, Samsung mund të sjellë një përmirësim të moderuar të baterisë dhe një ndryshim të rëndësishëm në kamerat telefoto. Kompania thuhet se do të heqë kamerën 10 MP me zmadhim optik 3x, ndërsa kamera telefoto 50 MP me zmadhim 5x pritet të përmirësohet.
Nëse këto raportime konfirmohen, Galaxy S27 Ultra mund të jetë jo vetëm një përditësim i rëndësishëm i harduerit, por edhe rikthimi i Exynos në skenën kryesore të Samsung-ut, pas disa vitesh ku Snapdragon ka dominuar versionet më premium. /Telegrafi/