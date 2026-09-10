Finalja e Kupës së Botës 2030 pritet të mbahet në stadiumin prej mbi 10 miliardë eurosh që do të ketë 115,000 spektatorë
Finalja e Kupës së Botës 2030 do të mbahen pranë Kazablankës, ka thënë sot (e enjte) presidenti i Federatës Mbretërore Marokene të Futbollit, Fouzi Lekjaa.
FIFA ende nuk e ka njoftuar zyrtarisht vendin e finales, me Spanjën dhe Marokun që konkurrojnë për të pritur ndeshjen më të madhe të futbollit. Megjithatë, Lekjaa ka thënë se finalja do të mbahet në shtetin e tyre.
"Provinca e Benslimane do të ketë nderin të presë finalet e Kupës së Botës 2030. Kushdo që dëshiron të jetë në qeverinë e ardhshme nuk ka zgjidhje tjetër përveçse ta zhvillojë provincën", tha Fouzi Lekjaa të enjten në një tubim të partisë politike në qytetin maroken të Bouzniki.
🎙️Fouzi Lekjaa :
« Chaque jour, j’entends les blablas de Marca… 𝗟𝗔 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟𝗘 de la Coupe du Monde 2030 sera à Benslimane, au stade Hassan II. 🤩
On espère juste que le Maroc ira en finale ! 🇲🇦🏆 pic.twitter.com/3Uxrzs4vxg
— FRMF Xtra (@FRMFXtra) September 10, 2026
Benslimane është një qytet 60 km nga Kazablanka dhe vendi ku ndodhet stadiumi Hassan II Grand me vlerë 12 miliardë dollarë (10.3 miliardë euro), i cili është në ndërtim e sipër dhe pritet të inaugurohet në dhjetor 2027.
Stadiumi po ndërtohet për Kupën e Botës 2030 dhe ka një kapacitet të planifikuar prej 115,000 spektatorësh. Ky do të jetë stadiumi më i madh në botë i dedikuar ekskluzivisht për futbollin.
Infantino i bëri një premtim Marokut?
FIFA tha në gusht se raportet e mediave se presidenti Gianni Infantino i kishte premtuar Marokut një finale ishin "të pasakta dhe mashtruese".
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Kupa e ardhshme e Botës do të jetë një ngjarje unike pasi do të jetë hera e parë që ndeshjet do të zhvillohen në gjashtë vende në tre kontinente. Ndërsa tre ndeshjet e para do të luhen në Argjentinë, Paraguai dhe Uruguai, pjesa më e madhe e turneut do të organizohet nga Maroku, Portugalia dhe Spanja.
FIFA ende nuk i ka finalizuar të gjitha qytetet pritëse për ndeshjet, por si Maroku ashtu edhe Spanja janë të interesuara të presin finalen. /Telegrafi/