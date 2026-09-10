Filipçe: Ne jemi të përgatitur për zgjedhje kurdo që të jenë
Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe, thotë se partia e tij është e përgatitur për zgjedhje, por se çështja nuk duhet të reduktohet në atë se a do ta “sfidojë” dikush dikë, por në atë se çfarë ka realizuar pushteti nga programi me të cilin doli para qytetarëve.
Filipçe pretendon se pushteti ka realizuar vetëm pesë përqind të asaj që kishte premtuar, dhe tani, në vend që të japë llogari për atë që është bërë, kërkon “sfidë” për zgjedhje të reja.
"Nuk është çështja e zgjedhjeve, nëse dikush do ta sfidojë dikë. Në demokraci parlamentare punohet sipas programit të Qeverisë. Çfarë të gjitha nuk urdhëruan para zgjedhjeve, e asgjë nuk realizuan. Vetëm pesë përqind. Dhe tani kërkojnë sfidë për zgjedhje", tha Filipçe.
Ai u ndal edhe te raportet e pushtetit me BDI-në, duke theksuar se LSDM-ja e kishte paralajmëruar këtë prej kohësh.
"Për bashkëpunimin me BDI-në ne prej kohësh kemi paralajmëruar", tha Filipçe.
Kryetari i LSDM-së përsëri ngriti akuzë lidhur me shpenzimin e parave për festimin e pavarësisë, duke pretenduar se partia e tij disa muaj më parë kishte paralajmëruar se po përgatitej përvetësim.
"Ne disa muaj më parë thamë se po përgatisin përvetësim parash përmes festimit të pavarësisë", deklaroi Filipçe.
Për këtë pretendim Filipçe në deklaratë nuk ofroi detaje apo prova shtesë.
Ai theksoi se LSDM është e gatshme për një përballje të mundshme të re zgjedhore.
"Ne jemi të gatshëm për zgjedhjet kurdo që të jenë, dhe gjithçka del në dritë", tha Filipçe.