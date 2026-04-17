Drita merr fitore të madhe ndaj Proton Cable Prizrenit në finale të ‘play-off’-it
Drita ka hedhur një hap të rëndësishëm drejt titullit, pasi ka mposhtur Proton Cable Prizreni me rezultat 85-71 në ndeshjen e parë të finales së playoff-it në Liga e Parë e Kosovës në basketboll.
Skuadra gjilanase e nisi takimin me ritëm të lartë, duke treguar që në fillim ambiciet për të marrë epërsinë në seri.
Me një organizim të mirë në fazën sulmuese dhe disiplinë në mbrojtje, Drita arriti të krijojë diferencë që në pjesën e parë të ndeshjes.
Gjatë gjithë takimit, Drita ruajti kontrollin e lojës, duke menaxhuar mirë avantazhin dhe duke mos i dhënë hapësira kundërshtarit për rikthim. Loja kolektive dhe efikasiteti në momentet kyçe rezultuan vendimtare për këtë fitore të rëndësishme në transfertë.
Në anën tjetër, Proton Cable Prizreni tentoi të reagojë në disa momente, por nuk arriti të përmbysë ritmin dhe epërsinë e krijuar nga mysafirët.
Me këtë fitore 85-71, Drita merr avantazhin në serinë finale dhe i afrohet edhe më shumë objektivit për të siguruar titullin në Ligën e Parë./Telegrafi/