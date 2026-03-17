DREAMin Kosovo & LEAPin 2026” sjell në Prizren liderë dhe profesionistë nga rajoni
Më 18 prill 2026, në Prizren do të mbahet konferenca ndërkombëtare “DREAMin Kosovo dhe LEAPin Conference 2026”, e organizuar nga LDA Europe – Dega në Kosovë. Kjo ngjarje synon të mbledhë mbi 200 pjesëmarrës, përfshirë të rinj, profesionistë dhe liderë nga rajoni, të cilët do të kenë mundësi të shkëmbejnë ide, përvoja dhe të krijojnë bashkëpunime të reja.
Konferenca do të shërbejë si një platformë dinamike ku pjesëmarrësit do të mund të mësojnë nga ekspertë të fushave të ndryshme, të diskutojnë mbi zhvillimet aktuale dhe të ndërtojnë rrjete profesionale që ndikojnë në zhvillimin e tyre personal dhe karrieror. Përmes sesioneve dhe aktiviteteve të planifikuara, pritet të nxitet dialogu dhe bashkëpunimi ndërsektorial.
Synimi kryesor i projektit është promovimi i lidershipit, inovacionit dhe bashkëpunimit ndërmjet të rinjve, institucioneve dhe bizneseve. Përmes kësaj konference, organizatorët synojnë të krijojnë mundësi konkrete për zhvillim shoqëror dhe profesional, duke fuqizuar rolin e të rinjve në ndërtimin e një të ardhmeje më të qëndrueshme.