Dramë në “1 Tetori”, Bora e ndal Bashkimin dhe e barazon serinë
Bora e Prishtinës është rikthyer fuqishëm në garë për finalen e elitës së basketbollit kosovar, duke e ndalur Bashkimin në një përballje që u vendos në frymën e fundit.
Në “1 Tetori”, të shtunën mbrëma, prishtinasit fituan 76:75 dhe e barazuan serinë gjysmëfinale në 1:1, duke e kthyer menjëherë presionin te prizrenasit para ndeshjes së radhës.
Gjithçka u përqendrua në sekondat e fundit. Me rezultatin 75:75, Jordan Dingle fitoi dy gjuajtje të lira tetë sekonda para fundit.
Ai realizoi vetëm njërën, por ajo pikë doli të ishte vendimtare, pasi Bashkimi nuk arriti të gjejë kosh në aksionin e fundit dhe Bora e mbylli mbrëmjen me një fitore të madhe. Dingle e përfundoi takimin me katër pikë dhe një asistim, por me rolin kryesor në momentin kyç.
Bora u mbështet më së shumti te liderët e saj. Kapiteni Amin Hot ishte figura kryesore me 18 pikë, tri asistime dhe dy kërcime, ndërsa Alex Hunter po ashtu e mbylli ndeshjen me 18 pikë.
Kontribut të rëndësishëm dha edhe Shaquan Jules me 10 pikë, duke e mbajtur Borën në ritëm gjatë pjesës së dytë.
Në anën tjetër, Bashkimi pati përgjigje për pjesën më të madhe të ndeshjes dhe ishte pranë një fitoreje të dytë radhazi në seri.
Jalen Riley doli më efikasi me 15 pikë, pesë kërcime e katër asistime, kurse Lejson Zeqiri shtoi 12 pikë, shtatë kërcime dhe dy asistime, por ekipi nga Prizreni nuk e konkretizoi posedimin e fundit.
Kjo fitore vjen pasi Bashkimi e kishte marrë epërsinë në seri me suksesin 73:70 në ndeshjen e parë, të zhvilluar në “Sezai Surroi”.
Tani seria zhvendoset sërish në Prizren, ku të mërkurën mbrëma luhet ndeshja e tretë. Skuadra që arrin tri fitore në gjysmëfinale siguron kalimin tutje.