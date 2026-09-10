Çmimet e energjisë vazhdojnë të rriten mes tensioneve të vazhdueshme SHBA-Iran
Çmimet e produkteve energjetike vazhduan të rriten, teksa lufta mes SHBA-së dhe Iranit nuk tregoi shenja përfundimi.
Kontratat për naftën Brent arritën në 102,3 dollarë për fuçi, me një rritje prej 1,1 për qind, ndërsa nafta West Texas Intermediate (WTI) qëndroi në 97,5 dollarë për fuçi, me një rritje prej 1,5 për qind.
Edhe çmimet e gazit natyror shënuan prirje rritëse, me indeksin e gazit të BE-së që u rrit me 2,4 për qind, duke tejkaluar 81 euro (94,2 dollarë) dhe duke arritur nivelin më të lartë që nga fundi i vitit 2022.
Dje, presidenti amerikan, Donald Trump, tha se çmimet aktuale të larta të energjisë lidhen me përpjekjet e SHBA-së për të parandaluar Iranin që të sigurojë armë bërthamore.
Trafiku i anijeve përmes Ngushticës së Hormuzit ka rënë ndjeshëm që kur Irani njoftoi mbylljen e saj më 12 gusht, duke përmendur sulmet amerikane si arsye.
Ngushtica e Hormuzit është një pikë kyçe strategjike për transportin global të produkteve energjetike, veçanërisht të naftës së papërpunuar. /AA/