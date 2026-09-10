Britania shënon dy rekorde për kuaj në Librin e Rekordeve Botërore Guinness
Britania ka dëshmuar edhe një herë dashurinë e saj për kuajt, duke u përfshirë në Librin Guinness të Rekordeve Botërore 2027 me dy rekorde të veçanta.
Hugo, një kalë nga Towcester, është shpallur kali më i gjatë në botë, me një lartësi prej rreth 190.5 centimetra.
Katërvjeçari përshkruhet nga kujdestarët e tij “si një qen i madh”.
Një tjetër rekord britanik i përket Miranda Worby, e cila ka mbledhur 4,550 artikuj të koleksionit My Little Pony.
Ajo nisi të koleksiononte që në moshën trevjeçare dhe ende ruan lodrën e saj të parë, një poni rozë të quajtur Snowflake.
Miranda u shpreh se përfshirja në Guinness do të thotë gjithçka për të dhe u bëri thirrje koleksionistëve të mos kenë turp për atë që duan. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate